Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом

Шестой случай заболевания новым типом коронавируса подтверждён во Франции, сообщает в четверг газета Figaro со ссылкой на Генеральную дирекцию здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам главы ведомства Жерома Соломона, новый заболевший является медиком, "который, заметив первые симптомы, сам себя изолировал". Впоследствии его госпитализировали в одну из парижских больниц.

Отмечается, что мужчина был в контакте с человеком, у которого впоследствии в Азии был обнаружен вирус.

Ранее сообщалось, что один случай заболевания выявлен в Бордо и еще четыре - в Париже. Все заболевшие прибывали во Францию из Китая.

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