Во Франции при сходе лавины погибли два человека

Два человека погибли при сходе лавины во французской Савойе, один пострадал, поиски еще одного продолжаются, сообщает телеканал France3, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лавина сошла в четверг в районе станции Ла Тусюир.

"Четыре лыжника, занимавшиеся внетрассовым катанием, были унесены лавиной. Двое обнаружены мертвыми, один тяжело ранен, еще один пропал без вести", - отмечает телеканал.

Пострадавший человек находится в больнице между жизнью и смертью, у него были зафиксированы остановка дыхания и сердечной деятельности.

"Около 30 человек, включая спасателей-лыжников и кинологов, мобилизованы вечером в четверг для поисков последнего лыжника", - говорится в сообщении.

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