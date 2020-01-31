В Греции госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

В городе Салоники на севере Греции госпитализирован мужчина с симптомами гриппа, он помещён в изолятор, поскольку ранее ездил в китайский город Ухань, где был очаг распространения нового коронавируса, сообщает Афинское агентство новостей АМНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, 60-летний мужчина помещён в больницу AHEPA (лат.).

Руководитель больницы Панайотис Панделиадис сказал, что анализ был отправлен в Институт Пастера, чтобы определить, был ли это случай коронавируса, результаты ожидаются в пятницу.

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