В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом

Два первых случая заражения коронавирусом подтверждены в Италии, объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас было два случая с подозрением на заражение, и сейчас поступила новая информация. Они подтверждаются", - заявил Конте в ходе специальной конференции в четверг вечером.

По его словам, речь идёт о паре китайских туристов, которые несколько дней назад приехали в Италию.

"Мы приняли все меры для изоляции двух этих случаев", - заявил премьер. Трансляция выступления велась в его Facebook.

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