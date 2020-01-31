Джонсон: выход из ЕС станет началом нового этапа единения и обновления Великобритании

31 января 2020 06:08 (UTC+04:00)

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон считает предстоящий выход страны из Евросоюза началом нового этапа в жизни всех британцев, который должен пройти под знаком объединения и обновления. Об этом говорится в обращении Джонсона, выдержки из которого распространила пресс-служба главы правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премьер-министр должен выступить около 22:00 по лондонскому времени - за час до того момента, как Великобритания официально покинет ЕС, в составе которого она провела 47 лет и один месяц.

"Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это момент для настоящего национального обновления и изменения", - говорится в речи Джонсона.

По мнению премьера, необходимо устранить перекосы в развитии различных регионов страны. "Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете. Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень", - говорится в послании Джонсона. "Наша роль как правительства, моя работа, заключается в том, чтобы объединить нашу страну и повести нас вперед", - отмечается в тексте.

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