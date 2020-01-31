В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

31 января 2020 07:01 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в 3.26 по времени UTC (4.26 мск) в румынском жудеце (уезде) Вранча. Очаг залегал на глубине 140 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Землетрясение ощутили не только в столице Румынии (153 км от эпицентра - ред.), но и в соседней Молдавии.

Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 - в Бухаресте, погибли около 1,5 тысяч человек.

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