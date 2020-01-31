В Италии началась высадка туристов с задержанного из-за подозрений на коронавирус лайнера

31 января 2020 11:36 (UTC+04:00)

Более тысячи пассажиров круизного лайнера Costa Smeralda, ранее задержанного в итальянском порту Чивитавеккьи, начали высадку на берег. Как в пятницу сообщает агентство ANSA, на берег спускаются 1143 туриста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Накануне им было запрещено покидать лайнер из-за подозрения на заболевание пневмонией нового типа 54-летней китайской туристки. К вечеру четверга проведенные анализы не подтвердили наличие у нее коронавируса, вызывающего это заболевания. Тем не менее отплытие лайнера было отложено.

В течение дня на борт должны подняться около тысячи новых пассажиров, которых компания Costa Crociere разместила на минувшую ночь в окрестных гостиницах. В 18:00 судно, совершающее круиз по Средиземноморью, должно покинуть порт и продолжить плавание, минуя одну из запланированных остановок в городе Ла Специя. Всего на борту находились 6 тыс. туристов, включая 67 россиян. По крайней мере один из них должен был вернуться на родину рейсом в четверг вечером, который пропустил. По данным посольства РФ в Италии, ему уже взят новый билет за счет организаторов тура.

В четверг вечером премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о первых двух подтвержденных случаях заболевания пневмонией нового типа на территории Апеннин. Речь идет о двух немолодых китайских туристах из Уханя, которые были госпитализированы в Риме. В Италии они находились с 23 января в составе туристической группы, все члены которой также изолированы для проведения проверок.

Италия объявила о прекращении авиасообщения с Китаем. До настоящего момента в итальянские аэропорты продолжали летать пять рейсов из разных китайских городов. Авиасообщение с Уханем было прекращено еще 21 января по решению китайской стороны.

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