Европарламент проголосовал за введение универсального разъема для зарядки смартфонов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение на территории Европейского союза единого разъема для зарядки гаджетов. Об этом сообщает агентство Reuters. По его данным, за эту резолюцию проголосовали 582 депутата, 40 выступили против, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Документ предусматривает, что Еврокомиссия разработает новый регламент к июлю 2020 года. В Брюсселе ожидают, что принятое решение сможет не только облегчить жизнь европейским пользователям, но и снизить объемы соответствующих отходов. В 2016 году на одного жителя страны-члена ЕС пришлось 16,6 кг выброшенной электронной техники.

Как отмечает агентство, против стандартизации выступает компания Apple, устанавливающая с 2012 года в свои смартфоны и планшеты собственный разъем Lightning. В Apple считают, что поспешное введение универсальной зарядки негативно скажется на выбросах в окружающую среду и повлечет увеличение отходов из-за массового отказа от устаревших аксессуаров.

Еврокомиссия предпринимала попытки ввести единый стандарт разъема для смартфонов в Европе с 2009 года. В том же году Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании, предусматривавший установку разъема micro USB на все новые модели мобильных устройств, выпущенные в 2011 году. Несмотря на это, Apple ограничилась лишь выпуском переходника со своих фирменных кабелей на micro USB.

В настоящее время в мире распространены три стандарта зарядных устройств: micro USB и его усовершенствованная версия USB-C, а также разъем Lightning, используемый почти во всех новых устройствах Apple.

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