В Италии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

31 января 2020 15:09 (UTC+04:00)

Совет министров Италии ввел чрезвычайное положение после обнаружения в стране двух случаев коронавируса у туристов из Китая. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает правительственный дворец Киджи.

Как отмечается, действие режима ЧП продлится шесть месяцев.

В четверг вечером на специальной пресс-конференции Конте сообщил о том, что у двух госпитализированных в Риме китайских туристов было обнаружено заражение новым типом коронавируса. В этой связи глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с Китаем. Конте подчеркнул, что Италия первой из стран ЕС приняла такое решение в связи с распространением нового коронавируса.

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