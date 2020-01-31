ЕС объявил о запуске программы исследований коронавируса

Евросоюз объявил о выделении экстренного "финансирования в €10 млн в рамках европейской программы "Горизонт-2020" для исследования коронавируса" и методов противодействия его распространению. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейский союз объявил о выделении финансирования в €10 млн в рамках европейской инновационной программы "Горизонт-2020" для исследования коронавируса. Принимаются на рассмотрение [на финансирование] научные проекты, которые могут расширить наши знания о коронавирусе, которые позволят улучшить лечение вызванного им заболевания и поддержать государственные власти в их действиях по борьбе с распространением эпидемии. Проекты принимаются до 12 февраля", - заявила она.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Заболевание выявлено еще в 20 странах. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.

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