Польская авиакомпания LOT приостанавливает полеты в Китай

31 января 2020 17:08 (UTC+04:00)

Польская авиакомпания LOT приостанавливает выполнение рейсов в Китай до 9 февраля. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает перевозчик.

Ранее в пятницу представитель авиакомпании говорил РИА Новости, что LOT продолжает летать в Китай, с определёнными предосторожностями на фоне коронавируса, но готова приостановить эти полёты, если появится информация об обоснованности этого.

"После консультации с министерством здравоохранения и штабом, работающим в канцелярии председателя Совета министров, руководство "Польских авиалиний LOT" приняло решение о временном прекращении рейсов в Пекин до 9 февраля", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. По информации властей Польши, на территории республики пока не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.

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