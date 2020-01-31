Макрон намерен посетить Великобританию для обсуждения отношений после Brexit

31 января 2020 22:10 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вскоре посетить Лондон, чтобы обсудить возможности развития отношений после выхода Великобритании из ЕС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, французский лидер сообщил в пятницу в телевизионном обращении к соотечественникам.

"Я вскоре совершу визит в Великобританию, чтобы укрепить франко-британское сотрудничество", - сказал Макрон. Он отметил, что "Лондон сегодня окончательно покинет ЕС". "Это печальный день. Но мы должны уважать решение британского народа", - подчеркнул он.

Макрон отметил, что впервые ряды Евросоюза покидает один из его участников. "Лондон больше не сможет участвовать в принятии решений в ЕС, - отметил Макрон. - Нельзя одновременно быть внутри союза и вне его". Французский лидер обещал "обеспечить права соотечественников, проживающих в Великобритании". "Это касается и британцев, живущих во Франции", - добавил он.

"Сейчас нам нужно выстроить новые партнерские отношения", - считает он. По мнению Макрона, сотрудничество Парижа и Лондона необходимо продолжить в таких сферах, как оборона, наука, культура.

Великобритания покинет ЕС в пятницу в 23:00 (02:00 мск). Сразу после выхода Великобритании из Евросоюза до 31 декабря 2020 года начнется переходный период. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД: Работа по согласованию договора о будущих отношениях между Азербайджаном и Великобританией продолжается
Политика 20:26
Около 200 французов, эвакуированных из Уханя, вернулись на родину
Европа 15:57
В Великобритании зафиксированы первые два случая заражения новым коронавирусом
Европа 13:51
Джонсон: выход из ЕС станет началом нового этапа единения и обновления Великобритании
Европа 06:08
Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
Европа 04:02
Во Франции при сходе лавины погибли два человека
Европа 00:11
Лента новостей
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны 23:13
Самолет для эвакуации граждан Турции и Азербайджана из Китая приземлился в Монголии
Общество 22:56
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
США 22:29
БГУ: В связи с карантинным периодом китайский стундент находится под наблюдением
Общество 22:16
Иран приостановил авиасообщение с Китаем
Общество 21:50
Совбез ООН продлил на полгода оружейное эмбарго в отношении ЦАР
Другие страны 21:28
НАТО обсудит в феврале "реконфигурацию" миссии в Афганистане
Другие страны 21:09
На баланс Госагентства автомобильных дорог Азербайджана переданы новые дороги
Транспорт 21:02
"Газпромбанк" о реализации проектов в Азербайджане
Бизнес 21:00