Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до восьми

1 февраля 2020 00:11 (UTC+04:00)

Немецкая компания Webasto, среди сотрудников которой в Германии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом, сообщила о двух новых инфицированных, таким образом число зараженных в ФРГ выросло до восьми человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о шести зараженных в Германии. Пятеро из них являются сотрудниками Webasto в регионе Бавария, шестым оказался ребенок одного из инфицированных.

"В компании Webasto, занимающейся поставками автомобилей, есть еще два сотрудника, зараженных коронавирусом. Речь идет об одном немецком и одном китайском коллегах. Таким образом число зараженных сотрудников достигло семи, в том числе пять немецких и два китайских гражданина", - говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, тест на коронавирус показал отрицательный результат у 122 сотрудников Webasto, они не заражены, сообщили в компании. Результаты остальных тестов пока не готовы. Как уточняет компания, все семеро заболевших сотрудников тесно контактировали во время "длительных рабочих встреч в центральном офисе в Штокдорфе".

Первые случаи заражения в Webasto, которые также стали первыми для Германии, произошли в понедельник-вторник. Один из сотрудников фирмы заразился, контактируя с коллегой из Китая, которая принимала участие в семинаре, а затем по возвращении в КНР у нее был диагностирован коронавирус. После этого руководство компании и немецкие власти предприняли меры для выявления потенциальных других носителей вируса, отправив контактировавших с уже инфицированными сотрудниками на обследование.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самолет для эвакуации граждан Турции и Азербайджана из Китая приземлился в Монголии
Общество 31 января 22:56
БГУ: В связи с карантинным периодом китайский стундент находится под наблюдением
Общество 31 января 22:16
В Германии коронавирус впервые выявили у ребенка
Европа 31 января 17:55
В Грузии принимаются меры в связи с угрозой коронавируса
Бизнес 31 января 11:19
Германия продолжит оказывать поддержку Узбекистану
Бизнес 31 января 10:11
Пекин уверен, что справится с коронавирусом, заявили в МИД КНР
Китай 31 января 06:46
Лента новостей
Гватемала запретила въезд людям, недавно посещавшим Китай
Другие страны 00:33
В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение
Турция 31 января 23:47
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
Энергетика 31 января 23:28
Израильская ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету
Израиль 31 января 23:27
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны 31 января 23:13
Самолет для эвакуации граждан Турции и Азербайджана из Китая приземлился в Монголии
Общество 31 января 22:56
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
США 31 января 22:29
БГУ: В связи с карантинным периодом китайский стундент находится под наблюдением
Общество 31 января 22:16
Макрон намерен посетить Великобританию для обсуждения отношений после Brexit
Европа 31 января 22:10