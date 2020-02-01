Джонсон заявил, что вне ЕС Британия сможет проявить весь свой потенциал

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон считает, что без сдержек со стороны Евросоюза Великобритания сможет в полную силу проявить весь свой потенциал. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава правительства заявил в пятницу в телевизионном обращении к нации по случаю выхода страны из состава ЕС, до которого остался ровно час.

"За последние 50 лет Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране. И такую оценку вы, британский народ, дали на избирательных участках, - сказал Джонсон. - Я верю в то, что каждый проходящий месяц будет добавлять нам уверенности не только во внутренних делах, но и за рубежом. В нашей дипломатии и в нашей борьбе против климатических изменений, в нашей кампании за права человека, или за образование женщин, или за свободную торговлю мы вновь почувствуем силу наших мускулов, которые мы не использовали в течение десятилетий".

Рассвет для Великобритании

По мнению британского премьера, для реализации этой амбициозной задачи требуется объединить страну, расколотую разногласиями по теме Brexit. "Сегодня вечером мы покидаем Европейский союз. Для многих людей это изумительный момент надежды, момент, который, думали они, никогда не настанет. А многие, конечно, испытывают чувство тревоги и утраты. И затем, конечно, есть третья группа, возможно, самая большая, которая начала беспокоиться о том, что весь политический спор никогда не закончится", - сказал Джонсон.

Как подчеркнул премьер, задача найти общий знаменатель для мнений всех групп населения лежит на кабинете министров. "Я понимаю эти обеспокоенности, и наша роль как правительства, моя работа заключаются в том, чтобы объединить нашу страну и повести нас вперед", - отметил Джонсон.

"Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения", - подчеркнул премьер.

По его мнению, необходимо устранить перекосы в развитии различных регионов страны. "Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете. Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень", - сказал он.

Сотрудничество с ЕС

Премьер Великобритании при этом выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Евросоюзом, членом которого королевство пробыло 47 лет, с 1973 года. "Мы хотим, чтобы это стало началом новой эры дружественного сотрудничества между ЕС и полной сил Великобритании", - заявил Джонсон.

Сразу после выхода Великобритании из Евросоюза в 23:00 по местному времени вступит в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат существовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

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