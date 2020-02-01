Из здания Совета ЕС убрали флаг Великобритании

Из здания Совета Евросоюза, в котором проходят встречи стран - членов сообщества на уровне глав государств и правительств, убрали флаг Великобритании. Видеозапись, на которой запечатлено, как убирают флаг, размещена в пятницу вечером в Twitter Совета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Флаг Великобритании убран из здания Совета ЕС, так как страна покидает Евросоюз в полночь", - говорится в подписи к видеозаписи, на которой сотрудники евроинститута снимают британский флаг, оставляя там 27 остальных.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза в полночь по местному времени, после чего до 31 декабря 2020 года начнется переходный период. Он был согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

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