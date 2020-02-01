Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Испании

Первый случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, подтвержден в Испании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу министерство здравоохранения королевства.

По его информации, пациент находится на острове Гомера (автономное сообщество Канарские острова).

Как отмечали ранее власти Канарских островов, пять человек, которые проживали в одном доме, были доставлены в больницу на острове с подозрением на коронавирус. Из них двое вступали в контакт в Германии с пациентом, у которого была диагностирована пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV. По данным местных СМИ, речь идет о туристах из ФРГ.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР и Испании, заболевание выявлено в 22 странах, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 11,1 тыс., 258 человек умерли.

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