В Евросоюзе прокомментировали Brexit

1 февраля 2020 03:58 (UTC+04:00)

Евросоюз сожалеет о решении Великобритании покинуть ЕС, однако страна останется ключевым партнером для союза, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьей страной. Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед", - говорится в заявлении.

"Великобритания останется ключевым партнером для Европейского Союза", - отметил он.

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