Британия сократит число сотрудников посольства и консульств в Китае

Власти Великобритании отзывают часть сотрудников посольства и консульств страны в Китае в связи с распространением нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает британское правительство.

"По состоянию на 31 января, несколько сотрудников посольства и консульств Великобритании и членов их семей отзываются из Китая. Существенная часть сотрудников, которые нужны для продолжения важной работы, останется. Если ситуация продолжит ухудшаться, возможность посольства и консульств Великобритании по оказанию помощи британским гражданам может быть ограничена", - говорится на сайте правительства Великобритании.

Министерство здравоохранения Великобритании утром 31 января сообщило, что в стране зарегистрированы два первых случая заражения коронавирусом. Министерство подчеркнуло, что британская система здравоохранения полностью готова к борьбе с вирусом.

В середине дня пятницы на базе британских ВВС в Оксфордшире приземлился чартерный рейс с 83 британцами, эвакуированными из-за коронавируса из китайского города Ухань. Прибывших поместили в карантин в одном из медицинских комплексов в населенном пункте Уиррал на северо-западе Англии и будут наблюдать в течение 14 дней. У всех эвакуируемых будет получено согласие на лечение любыми способами, рекомендованными экспертами и врачами.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.

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