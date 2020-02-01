Cамолет Бундесвера с эвакуированными из Уханя сел во Франкфурте-на-Майне

1 февраля 2020 20:41 (UTC+04:00)

Самолет Бундесвера, на котором граждане ФРГ и их близкие были эвакуированы из-за вспышки пневмонии из китайского города Уханя, прибыл в субботу во Франкфурт-на-Майне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самолет Бундесвера А310 вылетел из Китая минувшей ночью и совершил промежуточную посадку в Хельсинки. На борту 144 пассажира - 108 немцев, 34 гражданина Китая и по одному - Болгарии и США. Они будут еще две недели находиться в карантине. Их разместят в одной из казарм в земле Рейнланд-Пфальц.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов. В Германии выявлены семь случаев заболевания, среди инфицированных один ребенок.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия 22:11
AirAsia Philippines и Air New Zealand ограничили полеты в Китай
Другие страны 20:01
В Казахстане задержали женщину, распространявшую слухи о коронавирусе
Казахстан 19:43
Узбекистан приостановил регулярное авиасообщение с Китаем
Туризм 10:20
Самолет для эвакуации граждан Турции и Азербайджана вылетел из Китая (Обновлено)
Общество 08:50
США вводят запрет на въезд иностранных граждан, побывавших в последние дни в Китае
США 01:42
Лента новостей
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия 22:11
Госсекретарь США Помпео прибыл с визитом в Казахстан
Казахстан 21:53
Киргизия закрыла границы и прекратила воздушное сообщение с Китаем
Кыргызстан 21:37
Представитель США по Афганистану рассказал о переговорах с талибами
США 21:24
В Азербайджане вырос объем депозитов физических лиц
Финансы 20:59
Эрдоган встретился в Стамбуле с главой политбюро ХАМАС
Турция 20:34
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии
Арабские страны 20:28
В Париже полиция разгоняет несанкционированный марш "желтых жилетов" у Лувра
Европа 20:19
AirAsia Philippines и Air New Zealand ограничили полеты в Китай
Другие страны 20:01