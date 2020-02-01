ЕС направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в связи с коронавирусом

Страны - члены Евросоюза направили в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи Китаю в борьбе со вспышкой коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в субботу в Брюсселе.

"После получения информации из Китая о необходимости защитных средств координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям поддерживает контакт со всеми государствами-членами для их доставки. В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, уже находящегося на пути в Китай", - сообщила ЕК, подчеркнув, что продолжит оказывать помощь Китаю.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев.

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