Боррель признал, что ЕС плохо делал свою работу в косовском урегулировании

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз "не хорошо выполнял свою работу" в вопросе косовского урегулирования.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу газете Blic источник, близкий к ходу переговоров между Боррелем и президентом Сербии Александаром Вучичем, проходивших 31 января и 1 февраля.

"Боррель заявил, что ЕС до сих пор, очевидно, нехорошо делал свою работу, так как все на Балканах недовольны", - сообщил источник издания. Кроме того, глава европейской дипломатии признал, что нельзя сравнивать процесс отзыва признания Косова, который лоббирует Сербия, и отмену 100-процентных пошлин на сербские товары, потому что "то, что делает Приштина, нелегально".

Жозеп Боррель также пообещал Вучичу рассмотреть его идею вступления Сербии в Шенген до официального вступления в ЕС.

Диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Ущерб Белграда от пошлин превышает €1 млн в день. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что диалог с албанской стороной будет возобновлен только после отмены торговых пошлин. В то же время США занимают другую позицию - ранее спецпосланник президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл призвал Белград прекратить кампанию по отзыву признания самопровозглашенного Косова в обмен на отмену торговых пошлин на сербские товары.

В последние месяцы дипломаты Сербии и непризнанной республики Косово ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны по вопросу о признании Косова. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признали менее 100 стран. Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.

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