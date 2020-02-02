В Австрии отметят 75-летие восстания в концлагере Маутхаузен

В мемориальном комплексе Маутхаузен (Верхняя Австрия) на территории бывшего концлагеря пройдет траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине легендарного восстания и побега советских военнопленных из концлагеря, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года 419 советских офицеров из "блока смерти" концлагеря Маутхаузен совершили побег. Это восстание вошло в историю как крупнейшее во Второй мировой войне. Для поимки беглецов была организована операция "Мюльфиртельская охота на зайцев", в ходе которой силы СС с помощью местного населения выследили и уничтожили почти всех бежавших, выжить удалось лишь девяти.

Участники памятной церемонии возложат венки. Ожидается присутствие Анны Хакль - дочери австрийской крестьянки Марии Лангталер, в феврале 1945 года укрывшей в своем доме двух советских офицеров, участников восстания и побега.

Концлагерь Маутхаузен был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он стал центром широкой системы лагерей, известной как Маутхаузен-Гузен, в которую входили 49 филиалов по всей стране. Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.

В начале мая 1945 года лагерь был освобожден американскими военными. После окончательного освобождения 7 мая лагерь передали в советскую зону оккупации. Ежегодную памятную церемонию в Маутхаузене посещают тысячи человек.

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