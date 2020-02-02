В Лондоне назовут лауреатов кинопремии БАФТА

Имена лауреатов кинопремии, присуждаемой Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА), будут объявлены в воскресенье в Лондоне. Местом проведения 73-й церемонии станет Альберт-холл, а ведущим - ирландский комик Грэм Нортон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лидером по количеству номинаций на престижную премию стал фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса. Картина, рассказывающая историю Джокера - главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics, претендует на победу в 11 из 25 категорий, в том числе в таких престижных, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль".

На втором месте по количеству номинаций идет картина "Однажды в... Голливуде" режиссера и сценариста Квентина Тарантино. Она номинирована в десяти категориях. У военной драмы "1917" британского режиссера Сэма Мендеса семь номинаций.

На награду в шести категориях претендует картина "Кролик Джоджо" режиссера Тайки Вайтити, в пяти категориях номинированы такие фильмы, как "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Брачная история" режиссера Ноа Баумбака, "Два папы" Фернанду Мейреллиша, в четырех - документальная картина "Для Самы" Ваада аль-Катиба, "Рокетмен" Декстера Флетчера, "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. По три номинации у фильмов "Скандал" Джея Роуча, "Джуди" Руперта Гулда, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда, "Звездные войны: Скайуокер. Восход" Джей Джей Абрамса. Британская картина "Приманка" Марка Дженкина представлена в двух категориях, а еще 22 фильма номинированы по одному разу.

За победу в категории "Лучший фильм" поборются "Джокер", "Однажды в... Голливуде", "1917", "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Паразиты". Претендентами на звание лучшего режиссера названы Сэм Мендес, Тодд Филлипс, Мартин Скорсезе, Пон Чжун Хо, Квентин Тарантино.

По оценкам букмекерской биржи Betfair, вероятность того, что драма о Первой мировой войне "1917" будет признана лучшим фильмом, составляет 75%. К тому же эта лента, в которой рассказывается о смертельно опасной миссии двух британских солдат, должна быть признана лучшим британским фильмом. Сэм Мендес, положивший в основу фильма рассказ своего дедушки Альфреда Мендеса, участвовавшего в той войне, имеет все шансы быть признанным лучшим режиссером.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.