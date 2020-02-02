В Германии подтвердили восьмой случай заражения коронавирусом

2 февраля 2020 04:47 (UTC+04:00)

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии выросло до восьми человек, вирус обнаружен у еще одного жителя Баварии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 7 зараженных в Германии. Все инфицированные проживают в Баварии и связаны с расположенной там фирмой Webasto. Среди заболевших также ребенок одного из сотрудников фирмы.

"Представитель министерства сообщил в Мюнхене, что…в Баварии подтвержден еще один случай коронавируса. Это 33-летний житель Мюнхена. Он сотрудник фирмы в округе Штарнберг, где работают шестеро ранее заболевших коронавирусом", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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