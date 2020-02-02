Франция увеличит численность военных в регионе Сахель

Число французских военных в африканском регионе Сахель будет увеличено на 600 человек - с 4,5 до 5,1 тысячи, такое решение принял президент Франции Эммануэль Макрон, сообщила министр обороны страны Флоранс Парли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Республики, глава Вооруженных сил, принял решение об увеличении численности войск, развернутых в сахело-сахарской зоне на 600 человек, то есть примерно до 5100", - говорится в коммюнике главы МО Франции.

Отмечается, что такое решение было принято после встречи глав государств-членов Сахельской группы пяти (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) и Макрона во французском городе По в январе.

Большая часть подкрепления будет развернута в так называемой зоне "трех границ" между Мали, Буркина-Фасо и Нигером. "Другая часть этих подкреплений будет задействована непосредственно в Сахельской группе пяти, чтобы сопровождать их в бою", - отмечается в коммюнике главы МО Франции.

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