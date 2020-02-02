Во Францию прибыл второй самолет с эвакуированными из Уханя

Второй французский самолет с 250 эвакуированными из китайского Уханя приземлился в воскресенье в аэропорту города Истр на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Первым рейсом Франция эвакуировала из Уханя около 200 своих сограждан. Они приземлились в аэропорту города Истр в пятницу. Всех прибывших поместили под карантин на две недели.

По данным телеканала, самолет Airbus A380 прибыл во Францию примерно в 14.30 по местному времени. В самолете находились 250 человек из 30 стран, среди них 65 французов.

Как сообщает телеканал, прибывшие граждане Франции будут помещены под карантин и направлены в курортный центр, расположенный в коммуне Карри-ле-Руэ, недалеко от Марселя.

Иностранные граждане будут переданы под контроль своих стран.

Отмечается, что ни у кого из прибывших нет симптомов коронавируса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.