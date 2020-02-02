Во время теракта в Лондоне пострадали два человека (Обновлено)

2 февраля 2020 20:36 (UTC+04:00)

Два человека пострадали в результате связанного с терроризмом инцидента в Лондоне, их состояние уточняется, сообщила в Twitter Столичная полиция Лондона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы полагаем, что есть двое раненых. Мы ждем информации об их состоянии", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

По данным британских СМИ, инцидент связан с исламизмом.

Ранее полиция сообщила, что в районе Стрэтэм на юге Лондона неизвестный напал на прохожих с ножом. Злоумышленник ликвидирован.

19:56 (GMT+4) На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих, сообщает Скотланд-Ярд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мужчина был застрелен вооруженными офицерами в районе Стретэм. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются", - сообщается в твиттере полиции Лондона.

В полиции считают, что инцидент связан с терроризмом. Точное число пострадавших в результате атаки не называется.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Лондоне назовут лауреатов кинопремии БАФТА
Европа 03:14
Помпео прибыл с визитом в Минск
Беларусь 1 февраля 11:29
Британия сократит число сотрудников посольства и консульств в Китае
Европа 1 февраля 10:53
Помпео заявил, что США надеются на успешное сотрудничество с Великобританией после Brexit
США 1 февраля 06:41
В Евросоюзе прокомментировали Brexit
Европа 1 февраля 03:58
Из здания Совета ЕС убрали флаг Великобритании
Европа 1 февраля 03:35
Лента новостей
Средства ПВО авиабазы Хмеймим перехватили группу беспилотников боевиков
Арабские страны 21:09
Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус
В мире 20:23
В Азербайджане прошел пробный экзамен в магистратуру
Общество 20:03
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан
США 19:40
Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии
Турция 19:26
Президент Казахстана принял Госсекретаря США Майкла Помпео
Казахстан 19:11
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 02.02.2020
Политика 19:00
Во Францию прибыл второй самолет с эвакуированными из Уханя
Европа 18:50
У посольства США в Ливане пострадали шестеро протестующих
Арабские страны 18:29