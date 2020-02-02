Во время теракта в Лондоне пострадали два человека (Обновлено)

Два человека пострадали в результате связанного с терроризмом инцидента в Лондоне, их состояние уточняется, сообщила в Twitter Столичная полиция Лондона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы полагаем, что есть двое раненых. Мы ждем информации об их состоянии", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

По данным британских СМИ, инцидент связан с исламизмом.

Ранее полиция сообщила, что в районе Стрэтэм на юге Лондона неизвестный напал на прохожих с ножом. Злоумышленник ликвидирован.

19:56 (GMT+4) На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих, сообщает Скотланд-Ярд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мужчина был застрелен вооруженными офицерами в районе Стретэм. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются", - сообщается в твиттере полиции Лондона.

В полиции считают, что инцидент связан с терроризмом. Точное число пострадавших в результате атаки не называется.

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