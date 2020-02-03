В Скотленд-Ярде раскрыли подробности теракта на юге Лондона

3 февраля 2020 00:52 (UTC+04:00)

Пояс смертника на преступнике, совершившем в воскресенье теракт на юге Лондона, был фальшивым. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, распространенном столичной полицией.

"Было обнаружено устройство, примотанное к телу подозреваемого, на место были вызваны специалисты <...>. Было быстро установлено, что это был муляж", - говорится в коммюнике Скотленд-Ярда. "Инцидент был быстро признан как связанный с терроризмом, и мы полагаем, что он связан с исламизмом", - отмечается в сообщении.

Террорист днем напал с ножом на прохожих на оживленной улицы района Стретем. Прежде чем его застрелили, преступник успел ранить двоих человек. Жизнь пострадавшего мужчины находится под угрозой, ранения женщины менее серьезные - ее жизни ничего не угрожает. Еще один человек был легко ранен осколками стекла, разлетевшимися после выстрелов полиции.

Расследованием случившегося занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. По информации телеканала Sky News, уничтоженный преступник, личность которого не раскрывается, ранее уже находился под пристальным вниманием полиции.

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