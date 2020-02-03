Джонсон: Лондон в переговорах с Брюсселем не примет стандарты ЕС

3 февраля 2020 03:21 (UTC+04:00)

Великобритания в предстоящих торговых переговорах с Брюсселем не пойдет на уступки по вопросам, связанным со стандартами и правилами в области конкуренции, субсидий и социальной защиты, так как британские правила более совершенны. Такое мнение в понедельник выскажет премьер-министр Британии Борис Джонсон в ходе своего выступления с позицией Соединенного Королевства, говорится в сообщении Даунинг-стрит, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ожидается, что Джонсон выскажет позицию Великобритании в отношении предстоящих переговоров с Брюсселем по будущим взаимоотношениям сторон после окончательного Brexit. Одним из основных вопросов станет торговое соглашение, в соответствии с которым стороны попытаются договориться о взаимовыгодных условиях.

"Нет необходимости в соглашении о свободной торговле, предусматривающем принятие правил ЕС в отношении политики в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного, кроме того, что ЕС должен будет принять правила Великобритании", - приводятся слова премьер-министра.

По его мнению, Британия сможет поддерживать "самые высокие стандарты в этих областях", во многом даже лучше, чем действующие стандарты ЕС.

Джонсон еще раз напомнил, что Британия намерена заключить с Брюсселем соглашение о свободной торговле, аналогичное тому, которое сейчас действует между ЕС и Канадой.

"Выбор не стоит между "сделкой или соглашением без сделки". Вопрос в том, достигнем ли мы торговых отношений с ЕС, сравнимых с Канадой или, скорее, с Австралией", - отметил Джонсон.
"В любом случае я не сомневаюсь, что Великобритания будет процветать. И, конечно, наши новые отношения с нашими ближайшими соседями будут выходить далеко за рамки торговли", - заявил он.

Великобритания в пятницу вечером официально покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начался переходный период, который продлится до конца 2020 года. За это время Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

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