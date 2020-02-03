В Греции заключенные получали запрещенные посылки при помощи дрона

3 февраля 2020 10:46 (UTC+04:00)

Заключённым в тюрьме города Трикала (центральная Греции) с помощью радиоуправляемого дрона доставили запрещённые в тюрьмах мобильные телефоны, местное отделение полиции ведёт расследование. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция Греции.

Вечером в субботу сотрудники внешней охраны тюрьмы заметили два пролёта дронов над пенитенциарным учреждением. Сразу же были организованы проверки во внутреннем дворе и в камерах, где обнаружили три бумажных пакета, в которых были пять мобильных телефонов, восемь сим-карт, провода USB и наушники для телефонов, говорится в сообщении полиции.

Ведётся расследование.

Подобные полёты дронов над тюрьмой были и в прошлом году.

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