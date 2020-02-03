Китайских туристов начали вывозить из Италии

3 февраля 2020 13:12 (UTC+04:00)

Первый рейс для эвакуации китайских туристов в Италии приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино". Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Об организации воздушного моста в воскресенье сообщил глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Борелли, который был назначен комиссаром по осуществлению режима чрезвычайного положения. Его в пятницу ввел Совет министров в связи с распространением нового типа коронавируса.

Лайнер из Тайбэя прибыл в Рим в 6.00. Он стал первым из пяти рейсов, запланированных авиакомпанией China Airlines. Всего же эвакуировать в Китай планируется около 3 тысяч граждан страны.

Позднее в понедельник на военной базе Пратика-ди-Маре должен приземлиться рейс с почти 60 итальянцами, пожелавшими вернуться из района Уханя.

В четверг итальянские власти подтвердили заражение новым типом коронавируса у двух госпитализированных в Риме китайских туристов. В этой связи управление гражданской авиации объявило о прекращении авиационного сообщения с Китаем за исключением грузовых рейсов. По словам Борелли, под наблюдением находятся также и пересадочные рейсы из Китая, в том числе из стран шенгенской зоны.

Пожилая пара китайских туристов находится в институте инфекционных заболеваний Spallanzani, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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