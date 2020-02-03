Великобритания выделит $26 миллионов на вакцину от коронавируса

Правительство Великобритании сообщило, что выделит более 26 миллионов долларов на разработку новой вакцины против коронавируса и других инфекционных заболеваний, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Новые финансовые средства выделяются на работы по разработке новых вакцин против эпидемий, в том числе на три новые программы по созданию вакцин против нового коронавируса 2019-nCoV", - говорится в заявлении.

Средства будут использоваться Коалицией по эпидемиологическим инновациям (CEPI). По словам главы CEPI, организация планирует перейти к этапу клинических испытаний новых разработок через 16 недель.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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