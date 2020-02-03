Великобритания выделит $26 миллионов на вакцину от коронавируса

3 февраля 2020 13:36 (UTC+04:00)

Правительство Великобритании сообщило, что выделит более 26 миллионов долларов на разработку новой вакцины против коронавируса и других инфекционных заболеваний, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Новые финансовые средства выделяются на работы по разработке новых вакцин против эпидемий, в том числе на три новые программы по созданию вакцин против нового коронавируса 2019-nCoV", - говорится в заявлении.

Средства будут использоваться Коалицией по эпидемиологическим инновациям (CEPI). По словам главы CEPI, организация планирует перейти к этапу клинических испытаний новых разработок через 16 недель.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Джонсон: Лондон в переговорах с Брюсселем не примет стандарты ЕС
Европа 03:21
Три человека получили ранения при теракте в Лондоне (Обновлено)
Европа 2 февраля 22:40
Помпео прибыл с визитом в Минск
Беларусь 1 февраля 11:29
Британия сократит число сотрудников посольства и консульств в Китае
Европа 1 февраля 10:53
Помпео заявил, что США надеются на успешное сотрудничество с Великобританией после Brexit
США 1 февраля 06:41
В Евросоюзе прокомментировали Brexit
Европа 1 февраля 03:58
Лента новостей
В связи с коронавирусом в Азербайджане ежедневно дезинфицируются автобусы международных рейсов
Общество 13:59
Эксперты Baku Network обсудили встречу глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию в Женеве (ВИДЕО)
Политика 13:57
Айдын Гулиев: резолюция ПАСЕ не отражает реалий Азербайджана
Политика 13:56
Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане
ИКТ 13:45
Узбекистан выступил страной-партнёром Международного фестиваля ремесленничества в Индии
Туризм 13:44
Завтра в Баку до 15 градусов тепла
Общество 13:40
Обнародованы сроки капремонта на заводе SOCAR Methanol
Энергетика 13:38
Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
Социум 13:32
Посольство США в Баку распространило предупреждение в связи с коронавирусом
Общество 13:30