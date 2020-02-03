Полиция провела обыски по делу о нападении с ножом в Лондоне

Полиция провела обыски в связи с расследованием дела о произошедшем накануне в британской столице нападении. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Скотланд-Ярд.

В воскресенье около 14.00 на Стрэтэм Хай Роад в Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом и был ликвидирован полицией. Позднее скорая помощь британской столицы сообщила, что в результате инцидента ранены три человека, все они доставлены в больницу. На теле нападавшего был обнаружен муляж взрывного устройства, полиция связала атаку с исламизмом.

"Следователи из подразделения по борьбе с терроризмом продолжают выяснять обстоятельства нападения... Были проведены обыски по двум адресам: на юге Лондона и в городе Бишоп-Стортфорд (расположен в 44 километрах к северо-востоку от центра Лондона)", - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время задержанных нет, детали расследования не раскрываются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.