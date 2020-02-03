Полиция провела обыски по делу о нападении с ножом в Лондоне

3 февраля 2020 16:20 (UTC+04:00)

Полиция провела обыски в связи с расследованием дела о произошедшем накануне в британской столице нападении. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Скотланд-Ярд.

В воскресенье около 14.00 на Стрэтэм Хай Роад в Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом и был ликвидирован полицией. Позднее скорая помощь британской столицы сообщила, что в результате инцидента ранены три человека, все они доставлены в больницу. На теле нападавшего был обнаружен муляж взрывного устройства, полиция связала атаку с исламизмом.

"Следователи из подразделения по борьбе с терроризмом продолжают выяснять обстоятельства нападения... Были проведены обыски по двум адресам: на юге Лондона и в городе Бишоп-Стортфорд (расположен в 44 километрах к северо-востоку от центра Лондона)", - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время задержанных нет, детали расследования не раскрываются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Польши считает, что страна может занять место Великобритании в ЕС после Brexit
Европа 16:51
Еврокомиссия предложила Совету ЕС начать переговоры с Лондоном о партнерстве после Brexit
Европа 15:06
Великобритания выделит $26 миллионов на вакцину от коронавируса
Европа 13:36
Джонсон: Лондон в переговорах с Брюсселем не примет стандарты ЕС
Европа 03:21
В Скотленд-Ярде раскрыли подробности теракта на юге Лондона
Европа 00:52
Три человека получили ранения при теракте в Лондоне (Обновлено)
Европа 2 февраля 22:40
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил Рамиза Мамедова орденом «Шохрат»
Политика 17:07
Азербайджанский производитель назвал причины снижения качества местной продукции
Бизнес 17:02
Президент Ильхам Алиев вручил Поладу Бюльбюльоглу орден «Гейдар Алиев» (ФОТО)
Политика 17:02
Джавид Велиев: Проведение встречи НАТО-Россия в Баку доказывает, что Азербайджан воспринимается как островок стабильности в Евразии
Политика 16:57
Львиная доля роста добычи нефти Лукойл приходится на долю «Шах Дениз-2»
Энергетика 16:55
Баскетбол на колясках – новый проект в Азербайджане
Спорт 16:54
Глава МИД Польши считает, что страна может занять место Великобритании в ЕС после Brexit
Европа 16:51
В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
Политика 16:49
Узбекистан продолжает наращивать производство плодоовощной продукции
Бизнес 16:37