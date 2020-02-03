Глава МИД Польши считает, что страна может занять место Великобритании в ЕС после Brexit

Польша может занять в Европейском союзе место Великобритании, которая вышла из сообщества 31 января. Такое мнение высказал в опубликованном в понедельник интервью Польскому агентству печати глава польского МИД Яцек Чапутович, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, после Brexit "ЕС будет меньше с точки зрения населения, экономического потенциала, военной мощи и влияния в мире". "Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании?" - отметил он.

Как считает Чапутович, предстоящий в понедельник официальный визит в Польшу президента Франции Эмманюэля Макрона "сразу после Brexit символичен в том смысле, что он указывает на Польшу как на страну, которая может занять нынешнее место Великобритании". "Мы с британцами представили аналогичное видение ЕС, основанное на государствах, конкурентоспособности и экономическом либерализме", - указал он.

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