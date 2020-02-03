В Женеве стартует встреча военного комитета Ливии "5+5"

3 февраля 2020 20:02 (UTC+04:00)

Первое заседание совместного военного комитета Ливии с пятью представителями от каждой стороны конфликта стартует в Женеве в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба женевского отделения ООН.

"В Женеве под эгидой ООН сегодня начинается встреча совместного ливийского военного комитета "5+5", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что по пять старших офицеров были назначены в этот комитет соответственно Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией. Модератором дискуссий выступит спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе.

Ранее в ООН было объявлено, что проведение встречи планировалось на 28 января.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хафтар согласился на участие ЛНА в работе военного комитета "5+5"
Другие страны 2 февраля 02:35
ООН реализует в Туркменистане проект по укреплению торгового потенциала
Бизнес 31 января 16:11
Турция планирует построить военную базу недалеко от ливийской столицы
Турция 31 января 10:54
В ООН сообщили дату заседания с участием президента Палестины
В мире 31 января 00:47
Турция считает Францию ответственной за кризис в Ливии
Турция 30 января 03:19
Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции
США 28 января 10:21
Лента новостей
Пакистан возобновил авиасообщение с Китаем
Китай 21:23
Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи
США 21:02
Зеленский поручил спецслужбе разобраться со сторонниками Гюлена на Украине
Европа 20:41
Роухани заявил, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ до появления новых обстоятельств
Ядерная программа 20:32
Аэропорт Мадрида готовится к аварийной посадке самолета Air Canada
Европа 20:22
Lufthansa уточнила сроки приостановки полетов в Китай
Европа 20:09
В Дании арестовали трех иранцев по подозрению в шпионаже
Европа 19:53
Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры
Россия 19:48
Секретный бункер в Азербайджане, или Где окажутся герои фильма "Форсаж-9" (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 19:21