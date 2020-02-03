Немецкая авиакомпания Lufthansa уточнила сроки приостановки полетов в Китай, которые также распространяются на входящие в концерн Swiss и Austrian Airlines, мера, введенная из-за ситуации с коронавирусом, действует до 29 февраля, говорится в пресс-релизе компании, передает в пятницу Trend со ссылкой на РИА Новости.

Изначально в пресс-релизе сообщалось о 28 февраля как крайнем сроке приостановки полетов в Пекин.

"Безопасность пассажиров и сотрудников является высшим приоритетом группы компаний Lufthansa. После тщательной оценки всей доступной на сегодняшний день информации о коронавирусе, Lufthansa Group приняла решение приостановить полеты Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines в Пекин и из Пекина до 29 февраля с немедленным вступлением решения в силу", - говорится в исправленном документе.

Решение касается континентальной части Китая. Полеты в Нанкин, Циндао и Шэньян приостановлены до 28 марта. Рейсы в Гонконг при этом будут продолжены. Группа Lufthansa осуществляет 19 рейсов в неделю в Гонконг, в Нанкин, Циндао, Шэньян, Пекин и Шанхай до приостановки рейсов самолеты группы компаний летали 54 раза в неделю.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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