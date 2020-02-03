Район Сохо в Лондоне оцепили из-за обнаружения снаряда времен Второй мировой войны

3 февраля 2020 21:41 (UTC+04:00)

Часть квартала Сохо в Лондоне оцеплена в понедельник из-за обнаружения, как предполагается, снаряда времен Второй мировой войны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации, объект был найден около отеля Сохо, расположенного в этом торгово-развлекательном квартале лондонского Вест-Энда.

Всех прохожих, а также посетителей пабов, баров, ресторанов и магазинов вывели за ограждения. По данным телеканала, на место обнаружения предположительного снаряда прибыла группа взрывотехников.

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