В Мадриде аварийно сел пассажирский самолет Air Canada

3 февраля 2020 22:36 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет Air Canada, направлявшийся в Торонто, совершил аварийную посадку в аэропорту Мадрида после выработки топлива, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air Canada. выполнявший рейс AK837 из Мадрида в Торонто, вылетел в 14.55 из мадридского аэропорта, однако во время взлета в самолете сломалось шасси. Профсоюз пилотов Sepla сообщил, что при взлете части шасси попали в двигатель. самолет несколько часов летал на низкой высоте, чтобы выработать топливо.
По данным газеты, самолет приземлился без инцидентов. К взлетной полосе направлены команды службы спасения.

Ранее аэропорт Мадрида был закрыт в течение примерно часа из-за обнаружения вблизи дронов.

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