Киев и Анкара подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак в ходе визита турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Киев подписали в понедельник межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, следует из трансляции, которую ведет офис президента Украины.

Ранее офис президента Украины сообщил, что у Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского запланирована встреча тет-а-тет. Они также примут участие в заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Планируется, что во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия. По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов. Главы государств также примут участие в работе украинско-турецкого бизнес-форума.

"Сегодня (в понедельник - ред.) подписано важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров", - заявил Зеленский. При этом он не указал сумму помощи.

Соглашение подписано после заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под председательством Зеленского и Эрдогана.

Пресс-служба офиса Зеленского уточнила, что Анкара выделит Киеву 33 миллионов долларов на закупку военной техники. "Подписали соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи. Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд вооруженных сил Украины 200 миллионов турецких лир (около 33 миллионов долларов) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", - сообщается на сайте главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.