Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма

3 февраля 2020 23:07 (UTC+04:00)

Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него. Об это, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в понедельник газета Figaro.

"Как сообщили в прокуратуре, жандарм выстрелил по вооруженному ножом человеку. Мотивы нападавшего к настоящему моменту неизвестны", - передает газета.

Отмечается, что инцидент произошел около 15.30 местного времени в коммуне Дьёз, население которой составляет три тысячи человек.

Жандарм сперва применил против нападавшего слезоточивый снаряд, а затем дважды выстрелил по нему. Мужчина получил ранение в область живота и был госпитализирован.

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