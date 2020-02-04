Постпред Бельгии при ООН подтвердил планы провести заседание Совбеза по "сделке века"

4 февраля 2020 01:07 (UTC+04:00)

Закрытое заседание Совета Безопасности ООН с участием старшего советника президента США Джареда Кушнера для обсуждения так называемой сделки века может состояться 6 февраля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник на брифинге постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пекстен.

"Есть понимание, что США запросят закрытые консультации, чтобы проинформировать членов Совбеза об американском плане [ближневосточного урегулирования]. Насколько я понял, идея заключается в том, чтобы господин Кушнер принял участие в этой встрече", - сказал дипломат. "Насколько я понял, это состоится на текущей неделе, 6 февраля, но это еще должно быть подтверждено", - добавил он.

28 января президент США Дональд Трамп объявил ключевые положения "сделки века" - плана палестино-израильского мирного урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а "Восточный Иерусалим" - столицей Палестины.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. В свою очередь палестинский лидер Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.

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