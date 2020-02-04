В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака

4 февраля 2020 02:36 (UTC+04:00)

Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране. Об этом ак передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

"Назначение нового премьер-министра Мухаммада Тауфика Аляуи является важным шагом на пути преодоления политического тупика в стране. Ираку срочно нужно функционирующее переходное правительство, которое может сосредоточиться на реформах и организации новых выборов", - говорится в сообщении.

Аляуи занимал пост министра связи с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы. Президент Ирака Бархам Салех поручил Аляуи сформировать правительство в субботу. Кандидатуру премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.

Президент Бархам Салех в конце декабря направил в парламент письмо, где заявил о готовности подать в отставку в связи с крайне противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг выбора кандидатуры на вакантный пост премьер-министра страны после отставки Аделя Абд аль-Махди, произошедшей 30 ноября на фоне продолжающихся народных акций протеста.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

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