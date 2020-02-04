В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

4 февраля 2020 12:08 (UTC+04:00)

В Бельгии зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения Бельгии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Девять человек, прибывшие в воскресенье из Китая (на борту французского лайнера, который эвакуировал граждан ЕС), прошли детальное обследование в военном госпитале Недер-Овер-Хембек. Тесты выявили заражение коронавирусом у одного из них", - говорится в сообщении информационного центра Министерства здравоохранения Бельгии.

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