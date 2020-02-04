В Германии ожидают рост числа заболевших коронавирусом

Дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в ФРГ непредсказуемо, ожидается рост числа заболевших. Как передает Trend, об этом заявили РИА Новости в федеральном институте имени Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней.

"Развитие (ситуации) не может быть предсказано. Ожидается ввоз новых отдельных случаев в Германию. Также возможны дальнейшие индивидуальные заражения и инфекционные цепочки в Германии. Опасность для здоровья населения Германии от новых респираторных заболеваний в настоящее время все еще остается низкой, но эта оценка может измениться в краткосрочной перспективе из-за новых результатов", - заявила официальный представитель института Сузанна Глазмахер.

Она добавила, что немецкие пациенты с респираторным заболеванием, вызванным коронавирусом, "скорее, молоды и, очевидно, в основном, легко больны". По словам Глазмахер, дополнительной информации о группах риска у нее нет.

Ранее число зараженных новым типом коронавируса возросло в Германии до 12 человек, в том числе двое зараженных оказались в числе эвакуированных из Уханя граждан ФРГ, остальные случаи зафиксированы в Баварии. Все больные изолированы и находятся под наблюдением.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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