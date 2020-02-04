"Международные авиалинии Украины" приостановили авиасообщение с Китаем

Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановила сообщение с Китаем из-за коронавируса до нормализации ситуации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Сегодня МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья-Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

По данным компании, во вторник из Китая на Украину прилетели 203 пассажира, "всего после вспышки эпидемии коронавируса рейсами "МАУ" домой вернулись 457 пассажиров". "Авиакомпания и туристический оператор согласовали приостановление рейсов до нормализации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

В авиакомпании подчеркнули, что придерживаются рекомендаций по принятию мер для нераспространения коронавируса 2019-nCoV. "Сразу после прибытия рейса в международный аэропорт "Борисполь" врач санитарно-карантинного пункта министерства здравоохранения совершил обязательный досмотр пассажиров и экипажа. На воздушном судне проведена углубленная уборка, включающая дезинфекцию... Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменная одежда членов экипажа будут утилизированы", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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