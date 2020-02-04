Президент Польши подписал скандальный закон о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон, касающийся судебной реформы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский.

"Президент Анджей Дуда подписал закон о новеллизации среди прочих закона о системе общих судов, закона о Верховном суде", - сказал Спыхальский.

Между Варшавой и Брюсселем недавно разгорелся очередной конфликт вокруг судебной реформы. Ситуация накалилась после того, как Верховный суд Польши принял резолюцию в отношении судей, назначаемых новым Национальным судебным советом. По мнению ВС, эти судьи не могут осуществлять правосудие. Проблема состоит в том, что ряд судей, в том числе глава ВС Малгожата Герсдорф, находятся в оппозиции к действующей власти, а Национальный судебный совет, который имеет право назначать судей, формируется с участием действующего президента. После этого премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в Конституционный суд для оценки действий Верховного суда. Еврокомиссия жестко критикует действия польских властей, считая, что проведенная ранее судебная реформа нарушает принцип верховенства права.

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