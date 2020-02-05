Huawei разместит в Европе производство оборудования для сетей 5G

5 февраля 2020 05:44 (UTC+04:00)

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei планирует открыть в Европе несколько производственных центров для создания оборудования, обеспечивающего работу в ЕС систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сказано в заявление вице-президента Huawei по Европе Абрахама Лю.

"Компания Huawei привержена [сотрудничеству] с Европой больше, чем когда бы то ни было. Вот почему мы решили, что хотим создать производственные центры в Европе - таким образом [оборудование для создания] 5G для Европы будет производиться в Европе", - заявил он.

По информации агентства, в компании рассчитывают, что строительство центров поможет убедить страны ЕС отказаться от жестких мер, ограничивающих доступ Huawei к созданию 5G в Европе. Отмечается, что Huawei особенно надеется на поддержку со стороны Германии. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выступала против принципиального исключения Huawei в вопросе внедрения 5G.

29 января Еврокомиссия опубликовала дорожную карту по созданию систем 5G в странах Евросоюза. В документе говорилось, что ЕС ограничит иностранным компаниям доступ к участию в создании этой системы, руководствуясь принципами национальной безопасности.

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