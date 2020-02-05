В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками

5 февраля 2020 06:57 (UTC+04:00)

Во время строительства домов в городе Милтон-Кейнс на юго-востоке Великобритании были обнаружены могилы с загадочными скелетами, у которых связаны руки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Всего найдено 42 скелета, которые находились в неглубоких могилах.

По данным местного издания MK Citizen, останки обнаружили еще в декабре. Как заявил член окружного совета Робин Стачбери, связанные руки могут свидетельствовать о том, что скелеты принадлежали казненным заключенным.

"Они могут быть датированы англосаксонскими временами, когда в Бакингемшире происходили убийства, или временами Гражданской войны (Английской революции XVII века – ред.), когда тоже были жертвы", - предположил чиновник.

Он отметил, что находка имеет большое историческое значение для графства.

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