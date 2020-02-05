В ЕК назвали расширение ЕС на Западные Балканы приоритетом

5 февраля 2020 16:51 (UTC+04:00)

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгели назвал расширение Евросоюза в сторону Западных Балкан важнейшим приоритетом для Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Расширение Европейского союза на Западные Балканы является высшим приоритетом для ЕК", - говорится в сообщении комиссии, где приводятся слова Варгели.

ЕК также хочет, чтобы решение об открытии переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии было принято до мая текущего года. Сейчас переговоры о вступлении идут с Сербией и Черногорией.

Председательствующая в Совете стран ЕС Хорватия также хочет разблокировать вопрос начала переговоров о вступлении в союз Албании и Северной Македонии до мая, то есть во время своего председательства. Об этом сказал ранее РИА Новости премьер Хорватии Андрей Пленкович. При этом предположить, когда к Евросоюзу присоединится очередная страна из региона Западных Балкан, пока очень сложно, говорил Пленкович.

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