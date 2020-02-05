Еврокомиссар: Пока невозможно оценить экономические последствия коронавируса

5 февраля 2020 17:48 (UTC+04:00)

Евросоюз пока не может серьезно оценить экономические последствия для сообщества распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Торговля, Brexit (выход Великобритании из ЕС) и коронавирус - здесь мы пока не можем серьезно оценить последствия. Ключевое слово в этой ситуации - "неопределенность", - сказал он.

Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.

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